Lamborghini Revuelto interni

Revuelto offre un sistema Human Machine Interface (HMI) completamente inedito composto tre display: il quadro strumenti digitale (Instrument Cluster) da 12,3”, il monitor centrale da 8,4” e l'inedito display per il passeggero da 9,1”. Il sistema presenta grafiche 3D, animazioni, widget e uno stile realizzati ex novo per la vettura. Inoltre i tre schermi sono controllati da un'unica intelligenza artificiale per garantire la massima coerenza d'interazione e di utilizzo. Il sistema di Infotainment implementa nuove funzioni che consentono un'ampia gamma di personalizzazioni per creare un'autentica esperienza immersiva. A partire dalla funzionalità swipe che permette di spostare col gesto delle dita, come sullo schermo di uno smartphone, contenuti dal monitor centrale ai display conducente e passeggero. Il nuovo design del volante, ispirato alle vetture da competizione progettate da Lamborghini Squadra Corse, trasmette al guidatore sensazioni racing e risposte tipiche di una macchina da corsa. E grazie ai controlli integrati di cui dispone, che consentono di accedere alle più importanti funzionalità del veicolo e a quelle multimediali, fa si che chi guida abbia sempre le mani sul volante. Con Revuelto infatti Lamborghini inaugura una nuova esperienza di guida immersiva e condivisa, dove pilota e copilota possono visualizzare contemporaneamente le stesse informazioni dai display posizionati nel cockpit digitale da 12,3”, lato guidatore, e nel display da 9,1” installato sulla plancia lato passeggero. I tre schermi digitali non rispondono solo all'esigenza di pulizia stilistica che ha consentito di eliminare la maggior parte dei tasti fisici, ma anche di implementare nuove funzionalità e consentire di concentrarsi completamente sulla guida come su una vettura da corsa. Revuelto, infatti, introduce su una Lamborghini la funzione “swipe”, grazie alla quale pilota e copilota possono spostare dal display centrale a quelli laterali applicazioni e informazioni con la stessa intuitiva e gestuale semplicità con cui si utilizza uno smartphone. Il volante è stato ispirato dal mondo racing e dall'esperienza di Essenza SCV12: i quattro rotori posti sulle razze permettono di selezionare sia le modalità di guida sia il sistema di sollevamento della vettura e l'inclinazione dell'ala posteriore. Tramite i pulsanti si possono invece attivare tra l'altro, gli indicatori di direzione, il lifting system e il launch control, mantenendo sempre una presa ottimale sul volante. L'animo racing si sposa a un carattere pensato per la guida di tutti i giorni e in fase progettuale è stata dedicata ampia attenzione all'abitabilità e alla usabilità dell'abitacolo. Grazie al design del tetto Revuelto offre 26 mm in più in altezza rispetto Aventador Ultimae mentre il nuovo monofuselage mette a disposizione 84 mm in più per le gambe, lasciando ulteriore spazio dietro ai sedili per alloggiare una golf bag. Spazio che si aggiunge al vano posto sotto al cofano anteriore, in grado di contenere due cabin trolley. Inoltre, per rendere ancora più confortevole la vita di bordo, sono stati inclusi elementi funzionali come i portaoggetti posti sotto la dashboard centrale e tra i due sedili, così come il portabevande integrato nella plancia lato passeggero.

