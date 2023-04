Lamborghini Revuelto pneumatici Bridgestone

Bridgestone, in qualità di partner esclusivo per lo sviluppo degli pneumatici di Revuelto, ha realizzato su misura i nuovi Potenza Sport con il preciso obiettivo di esaltare le performance sportive e la dinamica di guida dell’ultima nata a Sant’Agata Bolognese. Gli pneumatici premium ad alte prestazioni Potenza Sport sono disponibili con misure differenziate in funzione dell’asse. Sull’anteriore sono montati pneumatici di misura 265/35 ZRF20, mentre su quello posteriore la misura è pari a 345/30 ZRF21. Inoltre sono disponibili i cerchi da 21 pollici per l’avantreno e da 22 pollici per il retrotreno, che montano rispettivamente pneumatici da 265/30 ZRF21 e da 355/25 ZRF22. In entrambi i casi i Potenza Sport sono dotati di tecnologia Run-flat, che consente di guidare in sicurezza anche dopo una foratura, per almeno 80 km a 80 km/h con una pressione di 0 bar. In aggiunta, Bridgestone ha realizzato anche una combinazione maggiormente votata alla performance, che prevede pneumatici di misura 265/35 ZR20 sull’asse anteriore e 345/30 ZR21 sul posteriore (versione tubless). Entrambe le soluzioni, Run-Flat e Tubless, offrono eccezionali prestazioni ad alta velocità, assicurando risposte precise e puntuali sullo sterzo, così come un’aderenza senza precedenti su superfici asciutte e bagnate. E per rispondere alle esigenze dei clienti più “track oriented”, sono disponibili anche pneumatici Bridgestone Potenza Race per l’uso in pista. Un modello studiato ad hoc per portare al limite la nuova Revuelto sui tracciati di tutto il mondo. Per la stagione invernale è invece disponibile una versione dedicata di Bridgestone Blizzak LM005, un prodotto capace di offrire un grip eccezionale sulla neve, garantendo sempre una sterzata reattiva e precisa su superfici asciutte e bagnate. Tutti gli pneumatici della linea Bridgestone sono stati progettati utilizzando l’innovativa tecnologia Bridgestone Virtual Tyre Development, che consente di ridurre le materie prime e le emissioni durante lo sviluppo.

11/17 13/17 Menu