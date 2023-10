Lamborghini, risultati record di vendite, fatturato e profittabilità nei nove mesi 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

I primi nove mesi dell'anno di Automobili Lamborghini si chiudono ancora una volta con ottimi numeri, infrangendo record in termini di vendite, fatturato e profittabilità e facendo registrare traguardi storici per l’azienda. Per la prima volta nella storia di Lamborghini il fatturato supera la soglia dei 2 miliardi di euro dopo i primi 9 mesi, con un aumento del +5,2% rispetto all’anno precedente, mentre il risultato operativo (618 milioni) supera l’intero anno fiscale 2022. In termini di consegne il record si attesta a 7.744 auto (+4,2%). Le vendite si riferiscono quasi esclusivamente ai due modelli con motore termico Urus e Huracan, sold out fino a fine produzione, prevista nella seconda metà del 2024, quando la gamma verrà totalmente ibridizzata.

A livello di consegne nelle macroaree, le tre regioni EMEA, America ed Asia Pacifico distribuiscono rispettivamente, 3.117, 2.728 e 1.899 vetture. Per quanto riguarda i singoli mercati, gli Stati Uniti si confermano al primo posto (2.342 consegne), seguiti da Germania (709), Regno Unito (688), Chinese mainland, Hong Kong e Macao (643), Giappone (434), Middle East (370) ed Italia (336). Lamborghini prevede inoltre di raggiungere risultati positivi in termini di numeri nell'ultimo trimestre 2023.