Lamborghini Sian FKP 37, omaggio a Piech di Simonluca Pini

La Lamborghini Sian debutta al Salone di Francoforte rendendo omaggio a Ferdinand K. Piëch. Prima supercar ibrida prodotta a Sant'Agata, la Sian aggiunge la sigla FKP 37 in onore di Ferdinand Karl Piëch, classe 1937, che ebbe un ruolo fondamentale nell'acquisizione di Automobili Lamborghini nel 1998 da parte di Audi Ag di cui fu Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 1993 al 2002. “Ferdinand Karl Piëch ebbe la capacità di comprendere il potenziale e la forza del marchio Lamborghini e del ruolo che avrebbe potuto avere all'interno del gruppo Volkswagen. Ebbe anche il merito di non averne mai alterato l'identità di produttrice di supersportive italiane esclusive, nonché il suo DNA in termini di ingegneria e design.” afferma Stefano Domenicali, Chairman e Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini. “Piëch è stato un ingegnere, un innovatore che apprezzava particolarmente le qualità del leggendario motore V12 Lamborghini che oggi, sulla Sián FKP 37, si unisce a tecnologie ibride all'avanguardia. La Lamborghini Sián FKP 37 è un giusto riconoscimento a Piëch e al gruppo Volkswagen e al ruolo che hanno avuto nel rendere il nostro marchio quello che è oggi, oltre ovviamente ad avere indirizzato Lamborghini verso una strada futura orientata all'innovazione.”

Lamborghini Sian FKP 37, hypercar ibrida

Grazie alla combinazione tra potenza termica ed elettrica pari a 819 CV, la Sián FKP 37 vanta il rapporto peso-potenza più basso in assoluto tra tutte le vetture dotate di motore V12 e, sfruttando gli Pirelli P Zero, è in grado di passare da 0 a 100 km/h in meno di 2,8 secondi e di raggiungere una velocità massima superiore ai 350 km/h. I 63 esemplari previsti sono già stati venduti ad un prezzo di oltre 2 milioni di euro (tasse escluse) e i proprietari potranno personalizzare in base ai propri gusti la vettura in collaborazione con il Centro Stile Lamborghini e il team Ad Personam. Tra le novità presenti sulla Lamborghini Sián FKP 37 arriva l'uso inedito a livello mondiale di un supercondensatore in soluzione ibrida. Il suo design futuristico rimanda chiaramente al concetto di elettrificazione che, per la prima volta, fa la sua comparsa all'interno della produzione Lamborghini, oltre che alle sue innovative tecnologie ibride. Lo stesso vale per il suo nome, Sián, che in dialetto bolognese significa fulmine.

Lamborghini al Salone di Francoforte 2019

La personalizzazione è uno dei punti di forza di Lamborghini al Salone di Francoforte. Infatti lo stand presenta aree dedicate al programma Ad Personam, compresa un'esposizione speciale di Alcantara, il materiale che offre soluzioni personalizzabili capaci di valorizzare il comfort e l'esclusività degli interni Lamborghini. Un esemplare di Huracán EVO Spyder e uno Coupé personalizzati attraverso il programma Ad Personam sono esposti al pubblico insieme ad un esemplare del suv Urus MY20. Il modello a ruote alte emiliano presenta nuova funzioni proposte di serie tra cui la chiusura accompagnata delle porte e nuovi servizi connessi, come la chiamata di emergenza privata (Private e-Call) e l'assistenza stradale online. Non mancano inoltre nuove funzioni legate al sistema di navigazione e di intrattenimento. Ampliate anche le possibilità di personalizzazione. La Huracán EVO Spyder in esposizione è stata realizzata attraverso il programma di personalizzazione Ad Personam, e il suo esterno in Rosso Epona, una vernice multistrato opaca, è messo in risalto dallo Style Package in nero ultrabrillante e dai cerchi Narvi con finitura diamantata, che contribuiscono a sottolineare il design esclusivo della vettura. Gli interni presentano nuovi sedili sportivi in pelle in Rosso Andra con cuciture rosse, un richiamo al colore della vernice esterna. Un dettaglio che non passa inosservato è la finitura delle superfici in fibra di carbonio brevettata Lamborghini. Anche la versione coupé della Huracán Evo è stata personalizzata dal reparto Ad Personam, che ha scelto un colore inedito per l'esterno: il Viola Mithras, che si caratterizza per avere una base viola e una fiamma bluastra che cambia aspetto in base al riflesso della luce. L'esterno è completato dallo Style Package in nero ultrabrillante e dai cerchi Narvi da 20” in bronzo. Aprendo le porte troviamo interni che combinano pelle nera e Alcantara con dettagli in bronzo e cuciture viola in tinta con la tonalità dell'esterno. Anche la copertura del pulsante Start&Stop ha lo stesso colore della carrozzeria.