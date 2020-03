Lamborghini Squadra Corse, arriva la hypercar da 830 cv per il dopo coronavirus Il debutto è fissato in estate a Jerez de la Frontera in occasione dell'evento World Final. Ad annunciarlo con un teaser è stato il costruttore di Sant'Agata Bolognese con tanto di nome della nuova vettura che si chiamerà Lamborghini Squadra Corse e soprattutto sarà motorizzata con un 12 cilindri a V da 830 cv di Corrado Canali

Alla Lamborghini stanno preparando qualcosa di veramente “hard” per quando grande parte del mondo, almeno si spera, avrà superato l'emergenza da coronavirus. La divisione motorsport del marchio di Sant'Agata Bolognese, infatti, ha annunciato che nel corso dell'estate verrà svelata la prima hypercar del brand motorizzata con un V12 da 6.500 cc che è un grado di offrire una potenza di 830 cv, rendendola di fatto la versione più potente fra le Lamborghini in produzione anche più dell'altrettanto “corsaiola” Sian.

La più potente Lamborghini di produzione

La potenza è inviata a tutte e quattro le ruote tramite un nuovo cambio sequenziale a sei rapporti. Inoltre un differenziale meccanico autobloccante consente di impostare la quantità ottimale di aderenza in base alle condizioni di guida. Con un'aerodinamica di ispirazione racing, la vettura si basa su un telaio in alluminio abbinato ad un monoscocca in fibra di carbonio, progettato per garantire i più alti standard di sicurezza per un'auto con prestazione al top.

Una trasmissione Xtrac sequenziale a 6 rapporti

In aggiunta per alloggiare il motore un V12 di 6.500 cc da 830 cv, è stato realizzato un “rollcage” in acciaio che sfrutta al massimo le caratteristiche di rigidezza torsionale e flessionale. La trasmissione Xtrac sequenziale a 6 rapporti ha una funzione strutturale portante, rispetto al comparto sospensioni i cui braccetti sono collegati direttamente con la scatola del cambio, a garanzia di una cinematica ai massimi livelli e di un sensibile miglioramento del rapporto fra rigidezza e peso, scelta ideale per la guida della vettura soprattutto in pista.

I primi dettagli anticipati da un teaser

Con l'immagine oscurata del primo teaser e il video che mostra in anteprima un prototipo mimetizzato, è stato poi possibile individuare alcuni dettagli della vettura. L'ala posteriore è sicuramente enorme e c'è, poi, una presa d'aria sul tetto per la ventilazione e la parte anteriore che presenta due prese d'aria. La nuova Lamborghini Squadra Corse è destinata ad un impiego sostanzialmente in pista e sarà disponibile in una serie limitata di unità che saranno messe in vendita ad un prezzo che si annuncia ai 2.5 milioni, ma ancora “top secret”.