Lamborghini Sterrato, la supercar che corre in offroad con il primo pneumatico all terrain run flat

Una copertura ad hoc per la Lamborghini Huracán Sterrato, la All-Terrain super sportiva dotata di motore V10 da 610 cv e trazione integrale. Bridgestone e la casa di Sant’Agata hanno stretto una partnership per la fornitura di pneumatici All-Terrain Dueler AT002 che offrono le massime prestazioni su strada e fuoristrada.

Le due aziende hanno già collaborato in passato per i modelli Huracán Sto, Evo e Tecnica ma questa nuova partnership ricorda molto quella tra Pirelli e Porsche per le coperture Scorpion All-Terrain Plus per la 911 Dakar.

All-Terrain AT002: il primo pneumatico di alta gamma run flat

I polimeri, il design e le tecnologie dello pneumatico sono stati sviluppati per migliorare le capacità all-terrain della Huracán Sterrato e massimizzare l'emozione e il divertimento della guida sull'asfalto e fuori strada al volante di questa supercar. Ma non solo; infatti, è anche sicuro grazie alla tecnologia Run-Flat (Rft), che consente agli automobilisti di continuare a guidare in sicurezza anche dopo una foratura, per un massimo di 80 km alla velocità di 80 km/h con una pressione pari a 0 bar.

Prestazioni da supercar su qualsiasi terreno

Bridgestone Dueler All-Terrain AT002 è stato progettato per fornire prestazioni di alto livello ovunque vada la Lamborghini Huracán Sterrato, indipendentemente dal terreno. In questo modo, l'innovativo pneumatico offre divertimento e facilità di guida in tutte le condizioni, in linea con il Dna della Lamborghini Huracán Sterrato.

Sviluppato presso il Centro Tecnico (Tce) di Castel Romano, alle porte di Roma, e prodotto presso gli stabilimenti europei dell'azienda, Bridgestone Dueler All-Terrain AT002 è caratterizzato da una nuova mescola progettata per ottimizzare la tenuta su strada ed è dotato di una spalla specifica in grado di offrire una maggiore aderenza su ghiaia e fango. Inoltre, il disegno del battistrada è stato ottimizzato per garantire una migliore maneggevolezza e le prestazioni ad alta velocità senza compromettere l'aderenza fuori strada.