Lamborghini Urus - 14 esemplari

Urus è un suv di lusso con un dinamismo da supersportiva. Ispirata alle icone del Marchio, anche in virtù del caratteristico rapporto tra carrozzeria (due terzi) e cristalli (un terzo), la nuova creazione di Sant’Agata Bolognese introduce, per la prima volta su una Lamborghini, un motore turbo. Scelta legata al carattere versatile che si è voluto conferire alla Urus: soprattutto in condizioni off-road, è necessario un alto livello di coppia a bassi regimi. Urus adotta il sistema sterzante posteriore introdotto con la Aventador S sull'intera gamma di velocità; l’angolo di sterzata può variare a seconda della velocità e della modalità di guida selezionata, favorendo la manovrabilità o la stabilità e il comfort. Data la categoria, non poteva mancare il selettore della modalità di guida: Tamburo, posto sulla console centrale, controlla tutti i sistemi dinamici della vettura e consente di scegliere tra Strada, Sport, Corsa e Neve. Come optional, per la guida off-road sono disponibili anche le modalità Terra e Sabbia.



