Laminam acquisisce Interstone e cresce in Polonia

Le difficoltà di questo periodo storico non frenano l’attivismo di Laminam, azienda di Fiorano Modenese specializzata nella produzione di lastre in ceramica di grandi dimensioni, controllata dal fondo di private equity Alpha. Dopo l’acquisizione, lo scorso dicembre, dell’azienda spagnola Best Surface, il gruppo emiliano ha rilevato il proprio distributore polacco, Interstone, di cui già deteneva una quota del 30%.

L'accordo, spiega una nota dell’azienda, consente di valorizzare il posizionamento strategico del marchio che «a dispetto dei limiti congiunturali, si conferma determinato nell'ottimizzazione della catena del valore puntando su processi di acquisizione mirati, altamente strategici».

La collaborazione tra le due realtà, avviata nel 2012, punta a rafforzare la struttura commerciale e distributiva del gruppo, assicurando la copertura dell’intero territorio nazionale attraverso sei poli logistici.

L’accordo rafforza il percorso di crescita internazionale di Laminam che, con questa acquisizione, aggiunge la Polonia alle altre filiali europee già consolidate in Spagna, Germania, Francia, Benelux e Regno Unito, oltre a quelle presenti negli Stati Uniti, Canada, Israele, Cina, Giappone, Russia e Australia.

«Grazie all’esperienza e conoscenza del mercato, Interstone contribuirà in modo sostanziale alla crescita dei nostri clienti e a realizzare i loro progetti con le nostre superfici», ha commentato Alberto Selmi, ceo di Laminam.