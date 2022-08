Lampa e il Gruppo GLB uniscono le forze per diventare punto di riferimento per i brand del lusso

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Lampa e Gruppo GLB, tra i leader nel mercato degli accessori per il mondo del lusso, annunciano una partnership strategica per dare vita al campione nazionale nel settore.

Fondata a Grumello del Monte (Bergamo), Lampa è un'azienda leader nella produzione di accessori in resina e in materie plastiche per i brand del lusso. Il Gruppo GLB, composto dalle società OBI, IAB e SCAF, è basato nel distretto toscano della moda ed è specializzato nella creazione e produzione di accessori in metallo e di bigiotteria.

Capitale umano, qualità ed innovazione sono sempre stati valori comuni alle due realtà, che uniranno le proprie eccellenze e complementarità per offrire un ampio portafoglio prodotti ed un servizio completo ai clienti.

Loading...

Questa partnership si inserisce nel più ampio progetto - che vede come azionista di riferimento White Bridge Investments - di creazione del leader italiano nel settore attraverso l'aggregazione di fornitori di eccellenza per soddisfare le esigenze dei brand della moda e del lusso. L'obiettivo è quello di garantire un elevato livello di servizio, specialmente in termini di reattività e velocità di consegna.

Il Gruppo GLB si è sviluppato negli ultimi anni sotto la guida di Luca Boncompagni, che continuerà a indirizzarlo nella prossima fase di crescita.

Mirko e Luca Bertoli, amministratori delegati di Lampa, hanno commentato: “Il Gruppo GLB è un punto di riferimento nel settore degli accessori per la moda. Questa partnership permetterà al Gruppo di espandere la propria offerta, affiancando gli accessori in metallo a quelli in materie plastiche e resina. Riteniamo che le sinergie realizzabili tra le società siano importanti. Questa unione rappresenta un ulteriore passo verso la creazione di una one-stop-shop in grado di soddisfare al meglio i bisogni dei nostri clienti.”