Ocean Viking, Parigi blinda confine e sospende ingresso rifugiati da Italia. Tajani: reazione esagerata

I punti chiave Sindaco Lampedusa a governo,è un bollettino di guerra

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La vicenda della nave Ocean Viking scatena una dura polemica tra Francia e Italia circa il dovere di accogliere e far sbarcare i migranti in arrivo sulle coste italia ed europee dal Mar Mediterraneo. L’Ocean Viking con i suoi 234 migranti a bordo, ai quali non è stato concesso di sbarcare in Italia, sarà accolta venerdì in Francia, a Tolone, ha annunciato il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin che però ha accusato le autorità di Roma di «scelta incomprensibile» per non aver fatto sbarcare la nave nei porti italiani.

«La situazione a bordo dell’Ocean Viking è molto grave, ne abbiamo evacuati già 4 a Bastia portati in ospedale, ci sono 57 bambini, alcuni stanno molto male. In questa situazione l’Italia è stata molto disumana» ha detto Darmanin, invitato questa sera in studio durante l’edizione delle 20 del telegiornale di TF1. Il ministro ha aggiunto che «le autorità italiane non sono state neppure professionali, hanno lasciato 20 giorni questa nave senza comunicare nessuna decisione. Cinquecento poliziotti francesi sono già alla frontiera italiana per meglio controllare il nostro confine».

Loading...

Tra le misure di ritorsione contro l’Italia per la mancata accoglienza dell’Ocean Viking, la Francia assumerà delle misure di «rafforzamento dei controlli alle frontiere» con l’Italia: lo ha annunciato il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, aggiungendo che la Francia «trarrà tutte le conseguenze» dell’atteggiamento italiano anche sugli altri aspetti della «relazione bilaterale» tra i due Paesi.

Migranti, il Ministro francese Darmanin: Conseguenze con l'Italia in rapporti bilaterali

Le autorità francesi si faranno carico di un terzo dei migranti arrivati a bordo della nave, ma Parigi avverte anche che l’accoglienza di questa imbarcazione avviene «in via eccezionale». Il ministro Darmanin ha annunciato inoltre che la Germania si è impegnata ad accogliere un altro terzo dei migranti che rispetteranno le condizioni per beneficiare dell’asilo o di un titolo di soggiorno e che altri Stati europei «ci stanno attualmente comunicando il numero di persone che sono disponibili ad accogliere sul loro territorio mentre le persone che non hanno diritto al soggiorno e all’asilo sul nostro territorio saranno sottoposte senza indugio a procedure di allontanamento».

Italia "inaccettabile", la Francia accoglie la Ocean Viking

«La Francia si rammarica profondamente del fatto che l’Italia non si sia comportata come uno Stato europeo responsabile. La gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo è un problema europeo che riguarda tutti noi e richiede una risposta europea», ha detto il titolare francese dell’Interno, che invita «tutti gli altri partecipanti» al meccanismo di ricollocamento europeo dei migranti, «in particolare la Germania», a sospendere l’accoglienza dei profughi attualmente in Italia.