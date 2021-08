Lampoo e Lookiero si assicurano nuovi round di finanziamento

4' di lettura

Una volta si chiamava “di seconda mano”.Oggi si preferiscono eufemismi come “pre owned” (letteralmente, qualcosa che è già stato di proprietà di qualcuno) o, più poeticamente, “pre loved”, qualcosa che qualcuno ha già amato, almeno una volta. Ma la sostanza non cambia: parliamo di abbigliamento e accessori che i “primi propietari” decidono di rivendere. La rivoluzione digitale e in particolare l’e-commerce hanno reso estremamente più facile l’ncontro tra chi vuole vendere e chi vuole acquistare. Anzi: hanno fatto dei prodotti di seconda mano un vero e proprio mercato a sé, soprattutto nel medio e alto di gamma. E c’è di più: chi rivende qualcosa che non mette più (spesso peraltro per rimpiazzarlo subito con altro, magari trovato sulla stessa piattaforma) si sente circolare e sostenibile. Quanto di autentico ci sia in questo, richiederebbe altre riflessioni, che quasi certamente saranno necessarie con la crescita di piattaforme di re-selling. A oggi però il trend sembra confermato: l’e-commerce di questo tipo piace ai consumatori e pure agli investitori, come dimostra la start up italiana Lampoo.

Sei milioni per crescere online e offline

Dopo aver raccolto poco più di un milione nel febbraio 2019, la società e omonima piattaforma italiana Lampoo ha chiuso il suo secondo round con un'iniezione di capitale che supera i sei milioni. La società ha sede a Milano e ha iniziato l’attività nel marzo 2020 e ha visto crescere il fatturato e la base utenti in modo costante durante tutto lo scorso anno. I primi sei mesi del 2021 hanno confermato il trend positivo, con un giro d'affari che ha già oltrepassato quello del 2020.

Modello di business innovativo

Lampoo si concentra sull’alta gamma e libera le venditrici di tutte le azioni da svolgere tipiche dell'utilizzo degli attuali marketplace peer-to-peer. Per la raccolta dei nuovi capitali la società si è avvalsa della consulenza di Proximity Capital e FG2 Capital e ha ora nella compagine azionaria imprenditori della moda. I nuovi fondi serviranno per sostenere la crescita grazie a maggiori investimenti marketing, per migliorare la piattaforma digitale e per aumentare il tasso tecnologico nella gestione dei capi di seconda mano, con lo scopo di diventare un benchmark del settore. Ma anche – qui sta una caratteristica unica di Lampoo – per ampliare il canale retail: il primo monomarca è stato aperto in dicembre nel quartiere di Brera.

Gli obiettivi del fondatore

A inventarsi Lampoo è stato Enrico Trombini, oggi amministratore delegato: «Marketing, tecnologia e omnicanalità rappresenteranno i tre ambiti dove investiremo i nuovi fondi, con lo scopo di offrire la migliore esperienza di acquisto e vendita di capi di lusso di seconda mano e diventare la piattaforma leader in Italia di resell. Per fare tutto ciò avremo bisogno di attirare i migliori talenti in circolazione».Trombini, 43 anni, ha ricoperto fino al 2017 il ruolo di direttore commerciale di Vente Privee Group, gruppo francese dell’e-commerce europeo, presente nel nostro paese con i siti Privalia e Vente Privee.

La spagnola Lookiero punta su personalizzazione

Di maggiore entità il round ottenuto da Lookiero in luglio: il servizio di personal shopping online ha avuto finanziamenti da 30 milioni di dollari, grazie al round guidato da Perwyn, un investitore di private equity e venture capital a conduzione familiare, affiancato dai precedenti investitori di Lookiero, MMC Ventures, All Iron Ventures e Bonsai Partners. Il finanziamento porta il totale dei fondi raccolti da Lookiero a oltre 60 milioni di dollari negli ultimi sei anni. Il capitale fresco perrmetterà all’azienda di continuare l’espansione internazionale, con il lancio in Germania nella seconda metà del 2021 e di rafforzare la sua posizione in Spagna, Francia, Regno Unito e Italia.