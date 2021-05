Lamù ridisegna occhiali vintage ed edizioni limitate

2' di lettura

Occhiali vintage da ricreare e rinnovare per incorniciare volti d’estate e in inverno. Una storia che arriva da lontano, da quando Silvia Fabbri ha iniziato a occuparsi di vintage in senso lato a Bologna, al mercato storico dell’usato, la Montagnola.

Silvia passa presto dai vestiti agli occhiali, un oggetto che se vintage 20 anni fa non era preso in considerazione. «Ho iniziato ad acquistare occhiali vecchi - racconta - per venderli ma anche per creare un mio archivio storico conservando i modelli più interessanti dal punto di vista stilistico, dei dettagli, della fattura o dei materiali».

Silvia continua a partecipare alle maggiori fiere vintage, ma nel frattempo inizia a studiare e documentarsi per produrre una propria collezione di occhiali.

L’attività inizia con un archivio storico

Contemporaneamente si occupa della ricerca stilistica per le grandissime aziende di occhiali (Luxottica, Marcolin, Kering), vendendo loro anche modelli vintage selezionati che potessero fungere da ispirazione e da supporto nella creazione delle loro collezioni.

Nasce quindi Lamù, declinato poi in Lamù vintage e Lamù Sunglasses, una collezione di occhiali ispirati al passato arricchita ogni anno da modelli nuovi. Sono modelli dal gusto retrò, ma rivisitati nel design per offrire un prodotto che dagli ottici non è facile trovare. «L’attenzione principale oltre che al design è nei materiali - spiega Silvia -, che volevo fossero eccellenti come si faceva in passato, e nella fattura artigianale. Attingo all’esperienza manifatturiera del Cadore dove per tradizione si fanno occhiali, ma anche dove, a causa dello spostamento della produzione in Cina dei grandi brand, molte piccole e medie aziende che lavoravano conto terzi, hanno chiuso o rischiano di chiudere».

Obiettivo occhiali a impatto zero

Il materiale utilizzato è l’acetato, naturale perché deriva dalla lavorazione del cotone, robustissimo e confortevole. «Utilizzo quello prodotto dalla Mazzucchelli, la più antica e storica azienda di acetato d’Italia - dice -, con una attenzione alla qualità e alla tradizione come in passato. Le lenti sono Zeiss, qualità tedesca». L’idea è arrivare a produrre un prodotto a impatto zero, completamente ecosostenibile.