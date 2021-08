Lanapo, sandali eleganti dalla Cinqueterre

2' di lettura

Federica Napoletano mi risponde al telefono in mezzo agli scatoloni di un trasloco, quello che le permette di chiudere per qualche settimana lo showroom di Milano. Tra pacchi e pacchetti mi racconta la storia del suo brand, nato nel 2013 per la volontà di dedicarsi a un settore nuovo. Laureata in Scienze della Comunicazione con un Master in Marketing conseguito in Argentina, dopo anni nel commerciale di grandi gruppi come Rcs, Mondadori e Condè Nast, Federica inizia a studiare modellistica delle calzature, prima con corsi diversi e poi seguendo un percorso annuale.

Inizia così a disegnare scarpe, sandali nel dettaglio, e crea il brand Lanapo affittando un primo negozio a Monterosso, nelle Cinque Terre.

Loading...

«Conoscevo la zona, frequentando Levanto per fare wind surf - racconta - e ho deciso di crea sandali artigianali, sull’onda di quanto accade a Capri o Saint Tropez. Ma l’attività è cresciuta da subito, anche attraverso altri negozi che mi hanno chiesto di poter vendere i miei prodotti, per cui ho scelto di lasciare il lavoro a Milano e cambiare vita».

Adesso Lanapo ha negozi monomarca a Monterosso, Bonassola, Santa Margherita Ligure, un pop up a Levanto e uno showroom a Milano. La collezione si trova nelle vetrine di una ottantina di negozi nel mondo, dai grandi magazzini come La Rinascente, Printemps in Francia, ma anche boutique di tendenza.

Oggi il fatturato si aggira intorno al mezzo milione di euro con una produzione annuale di circa 7-8mila paia di scarpe.