Lancia 2000: veloce (quasi) come un’Alfa, ma con classe e comfort imparagonabili

Macchina elegantissima in tutti i magnifici colori con cui era proposta, la 2000 Coupé mostrava interamente la sua classe nell’abitacolo: poltrone in panno o pelle, cruscotto e volante in legno e strumenti uguali a quelli delle Ferrari 365 GT 2+2 tant’è che nelle foto di presentazione della HF, per un refuso, sui quadranti si poteva vedere il cavallino rampante. Non a caso quest’auto è una di quelle che hanno visto maggiormente aumentare la propria valutazione in quest’ultimo periodo, in quanto i collezionisti si sono finalmente accorti delle sue prerogative che si possono sintetizzare in questo concetto: cilindrata sì sotto i due litri, a causa del sistema fiscale italiano, ma tutto il resto di livello molto superiore.

Sia la berlina sia la Coupé, HF o no, avrebbero forse meritato un motore più importante, ma non si può negare che il boxer Lancia ad iniezione, una volta trovato chi sapesse tenerlo a punto, avesse doti straordinarie soprattutto negli ultimi esemplari che, pochi lo sanno, furono ottimizzati nel sistema di alimentazione dai tecnici della Bosch facendogli raggiungere i 130 CV: come la BMW ed appena due in meno dell’Alfa Romeo.

Oggi le valutazioni delle Lancia 2000 berlina e Coupé divergono sensibilmente con un massimo di 7.500 Euro per la berlina e di 30.000 Euro per una HF passando per i 18.000 di una Coupé a carburatori. Lasciando la pur interessantissima berlina ai cultori del Marchio, che vedranno il loro acquisto preservare il proprio valore, riteniamo che le Coupé siano a proprio agio presso qualsiasi collezionista ed abbiano appena iniziato la loro risalita verso valori consoni alle loro doti ed al loro lignaggio.