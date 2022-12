Lancia Beta, la berlina due volumi che convinse Emerson Fittipaldi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Probabilmente non avremmo celebrato questa automobile se non trapelassero continuamente la anticipazioni sul rilancio della Lancia sulla base del “tutto elettrico”; ecco: questa prospettiva è capace di fare rimpiangere agli appassionati anche questa controversa vettura. E poco amata, al punto che sono sparite dalla circolazione e quasi nessuno si è preso il disturbo di celebrarla in questo anno che sta per finire e che segna il cinquantesimo dal suo debutto al Salone di Torino del 1972 nelle versioni con motore 1,4; 1,6 ed 1,8 litri.

Eppure, vista con gli occhi di oggi, ed al netto dei suoi difetti che ricorderemo, essa ha tutti i caratteri di una Lancia anche se la Fiat aveva preso il comando della Casa fin dal 1969; primo modello concepito sotto la sua ala, essa non tradiva almeno un paio di caratteristiche tipiche delle berline Lancia: la trazione anteriore e la linea molto personale. A due volumi, soluzione allora poco capita su di un’auto di prestigio, non offriva neppure la praticità del portellone; l’andamento della finestratura creava poi un andamento verso la coda piuttosto pesante, oltre che penalizzante per la visibilità.

La macchina non suscitò alcun entusiasmo ma, prima berlina Lancia totalmente nuova dopo nove anni (si può dire che dopo la Fulvia del 1963, la Lancia non fece altro che ammodernare i vecchi modelli), indusse molti Lancisti a comperarla comunque. Ed essi, una volta portatala a casa, si trovarono di fronte ad una situazione contraddittoria: da un lato una macchina confortevolissima, dai motori brillanti, con tenuta di strada e frenata da prima della classe.

Un insieme di doti che spinsero Emerson Fittipaldi a procurarsene un esemplare: coraggiosamente rossa con interno in pelle nera, motore 1,8 e totalmente accessoriata attingendo ad un elenco di opzioni finalmente all’altezza della concorrenza europea, se ne servì con soddisfazione per un paio d’anni per le sue trasferte sulle strade d’Europa.

Anche questo fu un incoraggiamento all’acquisto per tanti ma non è un mistero che vi erano anche lati meno brillanti di quest’auto che, dispiace dirlo, è difficile non attribuire alla consolidata politica Fiat di contenimento dei costi; fu così che le plastiche cigolavano e si staccavano, i tessuti si deterioravano anzitempo e la ruggine aveva troppo spazio di manovra.