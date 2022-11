Lancia, debutta il linguaggio stilistico Pu+Ra Zero per i nuovi modelli (Delta compresa)

La fonte d'ispirazione primaria è il logo del 1957, introdotto per la prima volta sulla Lancia Flaminia: molto classico nella sua estetica, dove elementi di semplicità e purezza grafica vengono accostati a preziosità, in termini di colori, materiali e trattamenti. E il nuovo logo Lancia è Progressive Classic, in quanto rilegge tutti gli elementi distintivi del marchio storico, il volante, la bandiera, lo scudo, la lancia e la scritta, ma li reinterpreta per renderli moderni e proiettarli nel futuro con grande ambizione. Tutti questi elementi costitutivi del marchio sono i simboli della nobiltà e dell'heritage. Nuova anche la scritta Lancia con un font originale, che prende ispirazione da una delle eccellenze italiane più legate alla storia del marchio, la moda, “firmando” il futuro del brand per renderlo desiderabile, duraturo e sempre contemporaneo.

Realizzato in alluminio ed espressione dei nuovi codici grafici del marchio, il nuovo logo è “avvolto di luce” ed è il risultato di tecnologie utilizzate non solo nel mondo automotive ma anche in ambiti molto diversi, come dimostra la spazzolatura circolare tipica del quadrante degli orologi.

Lancia Pu+Ra: il nuovo linguaggio di design del marchio

Nato dalla crasi tra le parole “Puro” e “Radicale”, Lancia Pu+Ra è il nome del manifesto stilistico che anticipa la visione dello stile che andrà a contraddistinguere i prossimi modelli del marchio a partire da Ypsilon nel 2024 per poi passare all'ammiraglia e arrivare a un'auto iconica per il marchio, la Delta attesa per il 2028.

La silhouette è semplice e inconfondibile e riprende le linee uniche di Aurelia e Flaminia. Mentre nel posteriore è lampante il ritorno agli anni settanta con quei fari tondi che ricordano l'intramontabile Lancia Stratos (nata dalla mano di “Nuccio” Bertone), un'auto che, insieme alla Lancia Delta, hanno postato il marchio sull'Olimpo delle competizioni mondiali.

Il frontale di Lancia Pu+Ra Zero sfoggia una reinterpretazione della storica calandra di Lancia, il calice, oggi proiettato al futuro attraverso tre raggi di luce, per renderlo iconico e memorabile. Questo nuovo calice sarà presente sulle nuove vetture Lancia, rendendole immediatamente riconoscibili, sia di giorno che di notte. E, sopra il calice, si trova la nuova scritta Lancia.