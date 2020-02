Lancia Flavia, compie sessant’anni una delle berline più straordinarie di sempre

Rivoluzionarie la plancia, interamente rivestita in finta pelle, e la strumentazione di disegno modernissimo e completa di contagiri mentre la leva del cambio rimaneva al volante anche per consentire la accoglienza a sei persone per le quali la Flavia era omologata.

Qualche sopracciglio alzato lo provocò la linea: Piero Castagnero, l'autore, che in seguito disegnerà le coupé Fulvia e Beta, di bellezza assoluta, qui si lascia prendere un poco la mano dalla modernità dell'insieme ed il risultato non fu subito di gradimento generale; è una critica che condividiamo solo se ci si riferisce all'epoca del debutto; oggi, ogni sua 'stranezza' non fa altro che aumentarne fascino e personalità come si conviene ad una vera Lancia.

Dove invece la partenza fu inappellabilmente falsa fu nel motore, troppo poco potente per il peso a vuoto, la portata e le pretese della macchina: in ripresa a pieno carico ed in salita la Flavia faticava troppo; certamente 78 CV per un motore da un litro e mezzo di cilindrata non erano pochi all'epoca e spremerlo ulteriormente, come si fece con le versioni derivate nate dal 1961 in avanti, poco si confaceva ai desideri dei posati acquirenti tipo della berlina.

Si optò quindi, nel 1963, per l'aumento di cilindrata fino a 1800 cc così da ottenere 92 CV, sufficienti per conferire alla Flavia un equilibrio molto soddisfacente tanto che la versione iniezione introdotta all'alba dell'ultimo anno di produzione, nel 1965, con ulteriori dieci cavalli a disposizione ottenuti attraverso l'adozione di un cagionevole impianto FAG- Kügelfisher di iniezione del carburante, sedusse meno di mille compratori.

La costruzione della Lancia Flavia berlina prima serie si conclude quindi nel 1966 dopo circa 42.000 esemplari, 31.600 dei quali con l'originario motore 1.500 cc; oggi sul mercato se ne incontrano davvero poche e ci piace pensare che le sopravvissute siano amorevolmente coccolate dai rispettivi proprietari riluttanti anche a sfoggiarle nelle tante occasioni ove sanno che gli intenditori in grado di apprezzarle come meritano sono davvero pochi.