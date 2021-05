Lancia Flavia Coupé: classe, eleganza e sportività intramontabili

Sempre nella stessa ottica è da interpretare l’offerta, a partire dal Salone di Torino del 1965, della versione con alimentazione a iniezione che però non raggiunse pienamente l’obiettivo a causa di un impianto FAG-Küghelfisher più capriccioso del desiderabile nella messa a punto. D’altro canto non si può negare che con i 102 CV ora a disposizione, la Flavia Coupé mostrava finalmente un comportamento stradale pienamente all’altezza della sua immagine di Gran Turismo di estrema raffinatezza; anche nell’allestimento interno l’avvento della versione a iniezione portò una novità gradita e cioè l’abbandono della obsoleta strumentazione con tachimetro a nastro a favore di cinque quadranti rotondi incastonati in un pannello in legno; così allestite le due versioni da 1,8 litri accompagnarono la Flavia Coupé fino alla fine della produzione nel 1969 dopo poco più di 19.000 esemplari costruiti dei quali ben 13.418 della 1,8 a carburatore.

Oggi questa auto, che ci piace considerare come la sorellina della Lancia Flaminia Pininfarina, ne condivide la sorte: vettura di eleganza assoluta, di blasone non discutibile, detentrice di passato storico/sportivo di primaria importanza, pare non interessare il mondo del collezionismo. In vendita vi sono incredibilmente molti esemplari anche sotto i quindicimila Euro, ma è corretto pensare che per un'esemplare degno di acquisto occorra stanziarne almeno il doppio indifferentemente dal motore che la muove; ciò non ci impedisce di consigliare l’1,8 a carburatore prima di sottolineare che, in ogni caso, l’acquisto di una Lancia Flavia Coupé ci pare un ottimo investimento in termini di piacere nel possesso e nell'uso; un po’ meno in ottica di rivalutazione che, per quanto sicura, difficilmente sarà spumeggiante: Flaminia docet.