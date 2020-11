Lancia Fulvia Coupé 1,3S: la sorellina della Regina del Rally di Montecarlo

Quaranta chili in più, comunque, dovuti in buona parte all'abbandono delle parti mobili della scocca in alluminio, a favore di una costruzione tutto acciaio in linea con le nuove direttive Fiat per un contenimento dei costi di produzione; direttive che però per il momento, è onesto dirlo, avevano inficiato quasi per niente l'eccellente qualità complessiva di questa automobile che venne tra l'altro evidenziata al mondo con la strepitosa vittoria al Rally di Montecarlo del 1972.

In quel momento la carriera commerciale della nostra protagonista sembrava infatti al tramonto ma, dopo questa incredibile prodezza, la domanda si impennò nuovamente spingendo la Lancia a festeggiare proponendo la versione “allestimento Montecarlo”, poi “Montecarlo” tout court, al Salone di Ginevra di quell'anno: sulla scocca della 1600 HF II serie senza paraurti si montò il motore 1,3, si decorò carrozzeria e ruote con parti in nero opaco, si aggiunsero due fendinebbia rettangolari e lo specchio retrovisore Sebring, nero opaco anche lui, al posto di quello rotondo lucido.

All'interno sedili della 1600 HF con appoggiatesta, volante a tre razze in pelle e cinture di sicurezza.Quando l'influenza della Fiat sulla lancia Fulvia cominciò invece a farsi sentire fu con la serie '3' di fine 1973: calandra in plastica nera, uno dei più brutti volanti della storia e rivestimenti interni in velluto e moquette di qualità infima ne saranno le testimonianze più palesi con, a contorno, altre chicche alla rovescia come i fondi degli strumenti bianchi e la posticcia cuffia in finta pelle sulla leva del cambio.

Quasi incredibile poi l'aspetto che si volle dare alla inedita versione d'attacco “Safari”: una specie di Montecarlo monocolore con dotazioni azzerate ed improponibili rivestimenti in tessuto Denim che accompagnò il modello fino alla sua uscita dal listino nel 1976.Una serie di interventi imbarazzanti, ma che non riusciranno a rovinare un'auto che rimaneva e rimane piacevolissima, Coupé normale o Montecarlo che sia; disponibile in ambedue gli allestimenti la Fulvia Coupé 3 è oggi parificata nelle quotazioni alla seconda serie con valori che vanno dai dodicimila Euro per una buona Coupé ai ventimila per una ottima Montecarlo con la Safari da qualche parte tra le due grazie alla produzione limitata a novecento esemplari.