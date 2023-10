Lancia Gamma elettrica, nuovi dettagli. Sarà una fastback ma non chiamatela ammiraglia

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lancia Gamma arriverà nel 2026. Sarà solo elettrica, avrà un’autonomia di 700 chilometri e sarà una fastback lunga 4.70 metri. La “berlina col portellone” sarà costruita nello stabilimento italiano di Melfi, orfano dal 2024 della produzione della Fiat 500X e dal 2025 della Jeep Renegade, e nascerà sulla piattaforma modulare STLA Medium portata al debutto dalla terza generazione di Peugeot 3008.



Nuova Lancia Gamma

Nonostante il costruttore italiano la presenti come “l’ammiraglia di Casa Lancia”, i 4,70 metri posizionano la Gamma nel segmento delle medie e non certo delle ammiraglie. La Gamma rientra nel piano decennale che prevede tre nuovi modelli, partendo dalla nuova Lancia Ypsilon, costruita a Saragoza, attesa nel 2024 sia in versione ibrida sia completamente elettrica . Nel 2026 arriverà la Gamma in versione completamente elettrica, mentre nel 2028 debutterà la Delta disponibile solo in versione Bev. Dal 2026, il marchio fondato da Vincenzo Lancia introdurrà solo vetture elettriche in gamma, mentre dal 2028 smetterà di vendere modelli ibridi per lasciar spazio al 100% elettrico.

Nuova Lancia Gamma, la piattaforma STLA Medium

Come accennato la futura Lancia Gamma sarà basata sulla piattaforma Stellantis battezzata STLA Medium che ha debuttato sulla nuova Peougeot 3008, costruita a Sochaux. In Italia invece sarà utilizzata a melfi per altri 4 modelli, escluse Lancia Gamma. ci saranno Opel, due DS e una Jeep.