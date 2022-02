Lancia verso la rinascita. Debutta Ypsilon Alberta Ferretti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un marchio storico che dà segni di risveglio. Lancia, mitico marchio italiano famoso anche per gli anni d’oro nel mondo del motorsport, negli ultimi anni nell’ex gruppo Fca e sotto la guida di Sergio Marchionne era stato messo in secondo piano, anzi sostanzialmente destinato all’oblio, facendolo vivere ora solo del modello Ypsilon, la cui ultima serie, pur con leggeri maquillage è nata nel lontano 2011. Ypsilon però è l’auto più venduta in italia del suo segmento (il B), con un cumulato annuo del 2021 di 43.735 unità. Ma non basta. Ora, con la fusione di Fca e Psa e sotto la direzione di Carlo Tavares, ceo del guppo Stellantis, anche Lancia sta iniziando ad avere i primi barlumi di rinascita. Il numero uno del mega-gruppo ha infatti ricordato nei giorni l’importanza del ceto medio e di costruire e vendere auto abbordabili.

Dopo i festeggiamenti dei 115 anni del marchio, sono stati annunciati i futuri piani: tre nuovi modelli in arrivo nei prossimi cinque anni. Il primo, in ordine di tempo, dovrebbe essere una nuova generazione di Ypsilon, attesa verso la metà del 2024 nelle varianti benzina ed elettrica basata sulla piattaforma eCmp. Mentre per il crossover elettrico bisognerà attendere il primo trimestre del 2026 e sarà sviluppato a partire dalla piattaforma Stla Medium (evoluzione della e-Vmp del gruppo Psa). E, per il terzo nuovo modello la data indicativa è la fine del 2027 e dovrebbe essere una berlina. Il primo di marzo sarà svelato il piano industriale di Stellantis e annunciato il ruolo riservato a Lancia. Al momento il marchio italiano “tira avanti” con edizioni speciali del modello in produzione: la Ypsilon, appunto. Questa, nelle sue quattro generazioni e oltre tre milioni di unità vendute dal 1985, vanta oltre 35 serie speciali. L’ultima seria speciale è Ypsilon firmata da Alberta Ferretti che si caratterizza per il colore di carrozzeria grigio Alberta Ferretti (affiancato ad altre quattro nuance), creato appositamente grazie a un trattamento della vernice che crea un effetto iridescente, facendo emergere i punti di luce rosa celati della carrozzeria. Inoltre, ci sono diversi dettagli, come gli specchietti retrovisori satinati e la calandra e le maniglie delle porte mostrano un monogramma con la sigla “Alberta Ferretti”.

Negli interni, i tessuti dei sedili contengono materiali riciclati. Sui poggiatesta dei sedili si ritrova il monogramma “AF”, anch’esso in Rose Gold, così come sono in questa tinta altri dettagli degli interni: dal calice del volante alle cornici delle bocchette d’aerazione, dalla gemma cambio in finitura alle maniglie. La plancia in tessuto Silk nero è illuminata dai dettagli Rose Gold. La gamma motori non mostra novità e comprende l’ibrido ibrida 1.0 litro FireFly da 70 cv e il Gpl 1.2 litri da 69 cv, entrambi con omologazione Euro 6D-Temp. Il listino della versione Gpl parte da quasi 14mila euro.