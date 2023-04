Lancia Pu+Ra Hpe, il concept che anticipa stile e tecnologie dei futuri modelli del marchio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il manifesto tridimensionale del Rinascimento del marchio Pu+Ra Zero, la Lancia Pu+Ra Hpe pur essendo un concept proietta concretamente il marchio con il design, l’architettura dell’interno e le tecnologie nell’era dell’elettrificazione assoluta. Un periodo che culminerà nel 2028 quando la Lancia offrirà solo auto Bev e avrà una gamma formata da tre modelli: la Ypsilon ormai vicina ai nastri di partenza perché debutterà il prossimo anno in versioni ibrida ed elettrica, l’ammiraglia Gamma che si vedrà nel 2026 e la sportiva Delta che arriverà, appunto, nel 2028. Il concept Pu+Ra è stato battezzato Hpe come una pratica e sportiva versione della Beta degli anni Settanta, in questo caso però la sigla non sintetizza la definizione High Performance Estate ma High Performance Electric.

Lancia Pu+Ra Hpe, il nuovo design lega il passato al futuro

La musa ispiratrice delle future Lancia è una vettura compatta con una silhouette filante che enfatizza la cura aerodinamica, imprescindibile per un’auto full-electric. La linea scaturisce dal nuovo corso stilistico della Lancia che interseca forme elementari ed iconiche, come il cerchio e il triangolo, con nuovi stilemi. Il legame tra passato e futuro è espresso dalle linee fluide laterali che scendono verso la coda richiamando l'Aurelia e la Flaminia, dal nuovo logo Lancia che reinterpreta gli elementi distintivi del marchio, i fanali posteriori rotondi ispirati a quelli della mitica Stratos fra i quali campeggia la scritta Lancia definita da un lettering ispirato al mondo della moda e dalla reinterpretazione della storica calandra a calice Lancia, sorretta e in parte definita da tre raggi luminosi. Quest’ultima è il nuovo family style del marchio ma costituisce con la sua generosa dimensione anche gran parte del frontale della Pu+Ra Hpe. Le vesti del concept sono completate anche da un originale tetto in vetro circolare che consente un’ampia visione panoramica e, nel contempo, anche la parzializzazione della luminosità dell’abitacolo e dal lunotto percorso da linee orizzontali avvolgenti, che reinterpreta il frangisole a veneziana della Beta Hpe.

Lancia Pu+Ra Hpe, l’abitacolo è un salotto raffinato e tecnologico

L’interno della Pu+Ra Hpe è configurato a quattro posti ed è un ambiente che nasce dalla collaborazione con Cassina, nel quale i canoni di eleganza del marchio e del made in Italy si coniugano con componenti tipicamente da abitazione e tecnologie user-friendly all’avanguardia, destinate a ottimizzare il confort. L’attinenza al design dell'arredamento italiano è trasmessa da componenti come il tappeto in lana, i tavolini rotondi fra i sedili e le due poltrone anteriori che prendono spunto dalle Maralunga firmate da Vico Magistretti, che riportano anche alla ribalta l’iconico panno Lancia. Nell’ambiente realizzato con materiali e trattamenti superficiali sostenibili, per esempio i pannelli delle porte sono realizzati con un composto ottenuto applicando la polvere di marmo a uno strato di tessuto riciclato, spiccano anche la consolle centrale e la plancia costituita da un unico elemento circolare in vetro. Il concept svela l’interfaccia virtuale S.A.L.A che equipaggerà già la nuova Ypsilon e che, quindi, permetterà alla Lancia di essere il primo brand di Stellantis a proporlo. La tecnologia centralizza le funzioni dell’hi-fi, del climatizzatore e dell’illuminazione adattandole all’ambiente semplicemente toccando un pulsante o vocalmente. Inoltre, interagisce con quella di Chamaleon che muta l’atmosfera interna in base all’ambiente esterno modulando suoni, flussi d’aria e luminosi e, ancora, con quella di Wellbeing che interpreta gli stati d’animo dei passeggeri per creare l’atmosfera più adatta alla situazione. Sulle future Lancia ci sarà anche Entertainment che consente durante le soste per ricaricare la batteria di vedere un film in streaming, dilettarsi con un videogioco o navigare nel web.

Lancia Pu+Ra Hpe, architettura, powertrain e batterie del nuovo corso Stellantis

Sotto la carrozzeria della Pu+Ra Hpe, che se vogliamo da alcune angolazioni richiama un po’ quella dell’ammazza-rally Stratos, si concentra quanto ha progettato Stellantis per i modelli a batteria di tutti i brand. Per quanto riguarda il concept gli unici numeri dichiarati sono quelli relativi all’autonomia di 700 chilometri e il tempo di ricarica, presumibilmente dall’20 all’80%, in meno di 10 minuti da impianti superfast oltre che il consumo inferiore ai 10 kWh/100 km. Nota anche l’architettura, che è la StlaMedium che la Lancia impiegherà sia per la Gamma che avrà lineamenti da sportback sia per la sportiva Delta. La piattaforma si affianca ad altre omonime interpretazioni modulari anch’esse solo per modelli nativi elettrici: le monoscocca Small e la Large che permettono di realizzare modelli con autonomie, rispettivamente, fino a 500 e 800 chilometri, oltre che la Frame con telaio separato per van e pick-up adatta anche a integrare motori termici, che promette anch’essa percorrenze fino a 800 chilometri. La nuova Ypsilon che sarà lunga 4 metri e che dal 2025 sarà proposta anche nella versione Hf con 240 cavalli si baserà, invece, sulla eCmp2 poiché la StlaSmall , portata al debutto dalla Jeep Avenger. Per quanto riguarda i motori elettrici le Lancia batteria impiegheranno quelli di Ecomotors, joint-venture tra Stellantis e Nidec Leroy-Somer Holding, il primo dei quali spinge già la prima Jeep elettrica della storia. Il range di potenze di queste unità dovrebbe andare da 95 a 450 cavalli. Il capitolo batterie sarà composto dalle due tipologie sviluppate da Stellantis: una priva di nichel e cobalto di costo ridotto ma a densità energetica ottimizzata e una ad alta densità a base di nichel.

Lancia Pu+Ra Hpe, con la nuova Ypsilon il marchio torna in Europa

In vista del lancio della Ypsilon entro dicembre di quest’anno saranno pronte in Italia 100 concessionarie con la nuova Corporate Indentiy del marchio, alle quali rapidamente si affiancheranno quelle con cui il brand tornerà a essere presente in Europa dalla prima metà del 2024 in 70 città. Contestualmente, la Lancia farà entrare nel vivo assieme ad Alfa Romeo e Ds il New Retailer Model: il sistema distributivo sostenibile che Stellantis sta costruendo insieme alle associazioni dei concessionari europei e che da luglio di quest’anno entrerà nella fase pilota in Olanda, Austria, Belgio e Lussemburgo.