Lancia Rally 037: stradale o da competizione è una chicca da grande collezione

Come crediamo sia noto, per potere partecipare alle gare nel Gruppo B occorreva che le vetture fossero a due posti e fossero state costruite in almeno duecento esemplari. Per ottemperare a questo nuovo regolamento e dare una degna erede alla Fiat 131 Abarth, vincitrice di tre Campionati del Mondo Costruttori (e due Piloti) nei Rally, alla dirigenza del Gruppo Fiat si pensò ad una nuova “arma”. Una volta individuato il modello da cui partire, l’incarico dello sviluppo venne affidato all’Abarth con un programma guidato da Sergio Limone il quale, anche se non si sapeva ancora se il modello da immettere sul mercato sarebbe stata Fiat oppure Lancia, fu invitato a partire dalla Lancia Montecarlo (in quel periodo non si chiamava più Beta) convertibile.

Alla scocca centrale in acciaio fu applicato un roll-bar completo a gabbia ed un tettuccio in vetroresina come il resto della carrozzeria derivata dalla Beta Montecarlo Gruppo 5 già Campione del Mondo 1980 e 1981; per il sostegno dei gruppi meccanici vennero imbullonati a questa scocca due telai tubolari che contribuirono ad elevare la misura del passo da 2.300 a 2.440 mm: un valore piuttosto elevato per un’auto di questo tipo. D’altronde occorreva fare spazio ai due serbatoi carburante sulle fiancate ed al motore che era stato girato di 90° rendendolo longitudinale pur rimanendo fondamentalmente la stessa vecchia conoscenza presente sulla Montecarlo di serie, anche se sapientemente modificato in vista del previsto impiego agonistico.

Si inizia adottando la testata a sedici valvole della 131 Abarth ed un grosso carburatore da 40 mm e si conclude con il ricorso alla sovralimentazione con compressore volumetrico Roots, già ampiamente sperimentata dalla Lancia con le Beta VX; ne risultarono 205 CV a 7.000 giri per 225 km/h e 6,2 secondi sullo 0-100 nella versione stradale. Di impostazione corsaiola sia il cambio ZF a cinque marce, sia la telaistica con sospensioni a quadrilateri con doppi ammortizzatori al retrotreno e freni a disco ventilati su ambedue gli assali.

Viceversa, pur con tutti i limiti dimensionali derivanti dall’impostazione dedicata alle competizioni, la Lancia Rally stradale appare come una graziosissima Gran Turismo con un abitacolo rifinito in maniera suggestiva con neoprene sulla plancia, il sempre bellissimo volante Abarth in pelle a tre razze (anche se è lo stesso della A112 58 HP), la strumentazione completissima e la batteria di valvoline fusibili dell’impianto elettrico poste in doppia fila sulla console centrale.

Non manca la pedaliera in alluminio forato e, a portata di mano del navigatore, una lampada per la lettura delle mappe; incredibile invece, in questo bozzolo così magistralmente costruito dalla Pininfarina come l’intera macchina, la finitura della leva del cambio presa pari pari dalle Beta Coupé: un particolare che più dozzinale di così si muore.