Lancia Y elettrica

La nuova Lancia Ypsilon attesa nel 2024 sarà realizzata sulla piattaforma per auto di piccole dimensioni di Stellantis e sarà la prima ad avere un propulsore completamente elettrico, nonché l'ultima ad adottare un motore a combustione interna (un mild hybrid da 48 volt). Nel dettaglio si tratterà della piattaforma STLA Small, al debutto proprio sulla Ypsilon o in alternativa sulla nuova Panda. La piattaforma STLA Small sarà utlizzata anche per la futura Lancia Aurelia elettrica, suv compatto proposto esclusivamente con motorizzazioni a zero emissioni. Se il nome non è ancora definitivo, lo è la data di arrivo prevista nel 2026. Anche in questo caso la condivisione di componentistica con i marchi francesi del gruppo sarà elevata, a conferma della strategia di Tavares di avere un lungo numero di modelli con diversi brand ma realizzati dalla stessa base di partenza. Per il debutto della nuova Lancia Delta elettrica si dovrà attendere il 2028. Si tratterà di una cinque porte compatta priva di motorizzazione termica, in grado di conquistare un pubblico più adulto e attento a contenuti e materiali premium. (la foto si riferisce al modello attualmente in commercio).



