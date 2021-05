Lancia Y metano

Cambio d'abito per Ypsilon, che si presenta con un nuovo look, inediti allestimenti e una gamma motori rinnovata. Nel frontale la fashion city car torna alla griglia verticale, stilema delle vetture Lancia del passato, riletta in chiave contemporanea. Nuova anche la calandra, così come i gruppi ottici con goffratura interna al laser e tecnologia DRL Led. Nuovo outfit anche per gli interni, che adottano il Seaqual Yarn, un tessuto innovativo e sostenibile che nasce riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo. Il rinnovamento di Ypsilon passa anche dalle dotazioni tecnologiche a bordo: nuovo sistema di infotainment con radio 7” touchscreen e disponibilità di Apple CarPlay e Android Auto, per essere sempre connessi. Di serie su tutta la gamma il Kit EcoChic composto dal filtro aria abitacolo particellare polyphenol Prime che aiuta a trattenere le impurità in ingresso attraverso le prese d'aria della vettura o l'impianto di riscaldamento/climatizzazione. Nello specifico la Lancia Ypsilon 0.9 metano EcoChic Gold è una Compatta 5 porte 4 posti della Lancia lunga 384 cm, larga 168 cm, alta 152 cm con un bagagliaio da 202 . Nella versione 0.9 metano EcoChic Gold costa 19.900 euro con motore a metano di 875 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 62 kW/85 cavalli ed una coppia massima di 145 Nm a 1.900 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 40 litri. Le emissioni di CO2 sono di 149 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 13,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 170 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.165 kg.

