Lancia Ypsilon 1.0 FireFly

Cambio d'abito per Ypsilon, che si presenta con un nuovo look, inediti allestimenti e una gamma motori rinnovata. Nel frontale la fashion city car torna alla griglia verticale, stilema delle vetture Lancia del passato, riletta in chiave contemporanea. Nuova anche la calandra, così come i gruppi ottici con goffratura interna al laser e tecnologia DRL Led. Nuovo outfit anche per gli interni, che adottano il Seaqual Yarn, un tessuto innovativo e sostenibile che nasce riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo. Il rinnovamento di Ypsilon passa anche dalle dotazioni tecnologiche a bordo: nuovo sistema di infotainment con radio 7” touchscreen e disponibilità di Apple CarPlay e Android Auto, per essere sempre connessi. Di serie su tutta la gamma il Kit EcoChic composto dal filtro aria abitacolo particellare polyphenol Prime che aiuta a trattenere le impurità in ingresso attraverso le prese d'aria della vettura o l'impianto di riscaldamento/climatizzazione.

Per scoprire di più, clicca sul listino