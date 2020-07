Lancia Ypsilon 1.0 FireFly Hybrid

La ricetta scelta da Lancia per rinnovare la Ypsilon conserva tutte le caratteristiche e il Dna che ne hanno decretato il successo in 35 anni di carriera. Le novità introdotte riguardano stile, raffinatezza degli interni, connettività e propulsori. Questi includono ora versioni a benzina, Gpl e metano oltre alla motorizzazione mild hybrid più attenta all'ambiente, che abbina al motore termico un elettrico Bsg (Belt integrated Starter Generator) da 12 volt e una batteria al litio. Disponibile come sempre in svariati allestimenti e serie speciali eleganti e distintive - anche con colorazioni “double color”, alcune delle quali abbinano colorazioni opache e lucide - Ypsilon offre numerosi contenuti di serie. Tra questi: climatizzatore, volante in pelle, radio Uconnect con schermo touch da 5”, fendinebbia e sistema audio Dab. Lancia Ypsilon 1.0 FireFly Start&Stop Hybrid Gold è una Compatta 5 porte 5 posti della Lancia lunga 384 cm, larga 168 cm, alta 152 cm con un bagagliaio da 245 . Nella versione 1.0 FireFly Start&Stop Hybrid Gold costa 15.750 € con motore a ibrida benzina di 999 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 51 kW/70 CV ed una coppia massima di 92 Nm a 3.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 40 litri. Le emissioni di CO2 sono di 92 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 14,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 163 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.055 kg.

