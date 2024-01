Lancia Ypsilon con 44.891 unità vendute si prepara all’addio

Dopo l’ennesiva conferma ai piani alti del mercato italiano la Lancia Ypsilon così come la Fiat Panda è prossima ad una autentica rivoluzione, il cui debutto previsto il 14 febbraio: il primo tassello del piano di rilancio del marchio. La nuova Ypsilon sarà disponibile sia in versione elettrica pura e sia con motore ibrido leggero a 48 volt. Il pilastro fondamentale su cui si basa è la condivisione delle tecnologia all’interno del gruppo Stellantis che prevede sia la piattaforma che i motori. Nel primo caso si tratterà della CMP già utilizzata anche dalle cugine Opel Corsa e Peugeot 208 e della nuova Citroen C3. Come motore termici la nuova Ypsilon dovrebbe impiegare il 3 cilindri 1.2 turbo a benzina nella versione mild hybrid da 136 cv, abbinato all’unità elettrica da 28 cv. Anche la Ypsilon elettrica condividerà ossatura, motore e batterie con le cugine di Stellantis con 156 cv di potenza e autonomia di 400 km della batteria da 51 kWh.



4/12 6/12 Menu