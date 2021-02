Lancia Ypsilon

La Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic, fino al 28 febbraio, è proposta in promozione 12.200 euro anziché 14.750 euro, oppure 10.700 euro con Ecobonus statale o, ancora, da 9.200 euro con finanziamento Be-Hybrid “Contributo Prezzo” di Fca Bank ed in caso di rottamazione. Esempio di riferimento: per la versione Ypsilon Silver Hybrid, 500 euro di anticipo, durata 84 mesi, prima rata a gennaio 2022, 74 rate da 167 euro al mese. Per la versione Ypsilon Maryne Hybrid: 13.500 euro anziché 16.700 euro (listino), oppure 12.000 euro con Ecobonus statale, o 10.500 euro con finanziamento Be-Hybrid Contributo Prezzodi Fca Bank. Esempio: anticipo 500 euro, durata 84 mesi, prima rata a gennaio 2022, 74 rate da 190 euro al mese.