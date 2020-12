Lancia Ypsilon

La Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic, fino al 31 dicembre, è proposta al prezzo promozionale di 10.650 euro (anziché 12.150 euro) con finanziamento Be-Hybrid “Contributo Prezzo MiniRata” di FCA Bank in caso di rottamazione, anticipo zero, prime 24 rate mensili da 116 euro e successive 72 rate da 173 euro. In versione Marine Hybrid, prezzo promozionale parte da 11.950 euro anziché 16.700 euro, sempre con finanziamento in caso di rottamazione, anticipo zero, prime 24 rate mensili da 129 euro e successive 72 rate da 193 euro. Passando alla Lancia Ypsilon EcoChic Gpl, l'offerta a dicembre, prevede un prezzo da 13.500 euro anziché 16.200 euro oppure da 12.000 euro con finanziamento “Contributo Prezzo MiniRata” di FCA Bank in caso di rottamazione, zero anticipo, prime 24 rate mensili da 129 euro e successive 72 rate da 194 euro. La Lancia Ypsilon EcoChic a metano, grazie alla promozione attiva fino al 31 dicembre 2020, parte da da 15.200 euro anziché 17.950 euro, oppure da 13.700 euro con finanziamento “Contributo Prezzo MiniRata” di FCA Bank ed in caso di rottamazione, anticipo zero, prime 24 rate mensili da 146 euro e successive 72 rate da 219 euro.