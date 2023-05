La Lancia Ypsilon ha una carrozzeria originale con spunti moderni e anche un rétro oltre ad offrire la praticità delle cinque porte, con quelle dietro che si notano poco per le maniglie nascoste dietro i finestrini. L’auto è stata aggiornata nello stile più volte: l’ultima con interventi su mascherina e fari oltre che con l’introduzione di un moderno sistema multimediale con schermo di 7”. La Ypsilon rimane una piccola elegante e dalla linea ancora attuale. All'interno spiccano la strumentazione collocata al centro della plancia e la comoda leva del cambio rialzata, mentre i rivestimenti dei sedili si segnalano per la loro ricercatezza. Davanti lo spazio non manca e anche sul divano due adulti non viaggiano scomod. Di serie ha lo schienale frazionato, che all'occorrenza permette di ampliare il ben accessibile bagagliaio. Maneggevole in città, la Ypsilon si presta pure a qualche viaggetto grazie al buon confort. I motori disponibili sono il 1.000 a 3 cilindri a benzina con l’ibrido leggero e l'unità bi-fuel 1.200 a Gpl da 69 cv.

