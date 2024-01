Lancia Ypsilon

La nuova generazione della Ypsilon debutterà a febbraio e proietterà la Lancia non solo nell’era elettrica ma anche, come un tempo, in un brand con una gamma formata da più modelli. Infatti, dopo la Ypsilon arriveranno nel 2026 la berlina Gamma e nel 2028 la sportiva Delta. La nuova Ypsilon sarà una berlina a cinque porte, con una linea definita da un deciso cambio di passo del design del marchio che porterà con sé anche la reinterpretazione della iconica calandra a calice Lancia, sorretta e definita da tre raggi luminosi. L’arredamento interno proporrà componenti tipicamente da abitazione, ripoterà alla ribalta il panno Lancia e offrirà tecnologie user-friendly all’avanguardia. Per esempio, l’interfaccia virtuale S.A.L.A che Lancia utilizzerà per prima fra i brand di Stellantis che centralizza le funzioni dell’hi-fi, del climatizzatore e dell’illuminazione adattandole all’ambiente semplicemente toccando un pulsante o vocalmente. Basata sull’architettura multienergia StlaSmall di altre recenti compatte di Stellantis, la nuova Ypsilon sarà proposta sia con motori ibridi con tecnologia a 48 V sia con un powertrain elettrico.

5/11 7/11 Menu