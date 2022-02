Lancia Ypsilon Alberta Ferretti: ecco com’è la nuova serie speciale della best seller italiana

Lancia Ypsilon Alberta Ferretti, tutte le foto della nuova serie Photogallery22 foto Visualizza

Come sono gli interni

I tessuti dei sedili contengono un filato in poliestere di alta qualità, riciclato post-consumo al 100%, in linea con la missione del marchio Lancia di contribuire ad un ambiente più sostenibile per le generazioni future.

Riprendendo l'effetto iridescente degli esterni, il colore Rose Gold diventa un elemento che caratterizza e colora molti degli elementi che troviamo all'interno della vettura. I tessuti dei sedili vengono ora ricamati con un filo Rose Gold a contrasto e con una cucitura a filo continuo. Sui poggiatesta dei sedili si ritrova il monogramma “AF”, anch'esso in Rose Gold, così come sono in questa tinta altri dettagli degli interni: dal calice del volante alle cornici delle bocchette d'aerazione, dalla gemma cambio in finitura alle maniglie. La plancia in tessuto SILK nero è illuminata dai dettagli Rose Gold.

Gamma motori e prezzi

In termini di propulsioni, Lancia Ypsilon Alberta Ferretti è disponibile in versione ibrida 1.0 litri FireFly da 70 cv e Gpl 1.2 litri da 69 cv, entrambi dotati di omologazione Euro 6D-Temp.

Il prezzo di listino della versione Gpl parte da quasi 14mila euro e sono disponibili offerte finanziarie.