Lancia Ypsilon: in attesa della nuova generazione

Nel primo mese dell’anno 2023, Lancia Ypsilon riesce ad agguantare la quinta posizione chiudendo la top five. L’auto ha raggiunto le 3.582 unità (dati Unrae).

Cambio d’abito per Ypsilon, che si presenta con un nuovo look, inediti allestimenti e una gamma motori rinnovata. Nel frontale la fashion city car torna alla griglia verticale, stilema delle vetture Lancia del passato, riletta in chiave contemporanea. Nuova anche la calandra, così come i gruppi ottici con goffratura interna al laser e tecnologia a Led. Nuovo outfit anche per gli interni, che adottano il Seaqual Yarn, un tessuto innovativo e sostenibile che nasce riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo. Il rinnovamento di Ypsilon passa anche dalle dotazioni tecnologiche a bordo: nuovo sistema di infotainment con radio 7” touchscreen e disponibilità di Apple CarPlay e Android Auto, per essere sempre connessi. Di serie su tutta la gamma il Kit EcoChic composto dal nuovo filtro aria abitacolo che aiuta a trattenere le impurità in ingresso attraverso le prese d’aria della vettura o l’impianto di riscaldamento/climatizzazione.

