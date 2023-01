Lancia Ypsilon – auto più vendute 2022

Seconda posizione per la Lancia Ypsilon tra le auto più vendute in Italia nel 2022. L'unico modello della gamma Lancia ha superato di poco le 40.000 unità, per la precisione 40.970 esemplari, confermandosi una delle regine dele mercato italiano. la Ypsilon si presenta con un nuovo look, inediti allestimenti e una gamma motori rinnovata. Nel frontale la fashion city car torna alla griglia verticale, stilema delle vetture Lancia del passato, riletta in chiave contemporanea. Nuova anche la calandra, così come i gruppi ottici con goffratura interna al laser e tecnologia DRL Led. Nuovo outfit anche per gli interni, che adottano il Seaqual Yarn, un tessuto innovativo e sostenibile che nasce riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo. Il rinnovamento di Ypsilon passa anche dalle dotazioni tecnologiche a bordo: nuovo sistema di infotainment con radio 7” touchscreen e disponibilità di Apple CarPlay e Android Auto, per essere sempre connessi. Di serie su tutta la gamma il Kit EcoChic composto dal filtro aria abitacolo particellare polyphenol Prime che aiuta a trattenere le impurità in ingresso attraverso le prese d'aria della vettura o l'impianto di riscaldamento/climatizzazione. Nel dettaglio la versione consigliata è la Lancia Ypsilon 1.0 FireFly Hybrid Gold, lunga 384 cm, larga 168 cm, alta 152 cm con un bagagliaio da 245 a 940 litri. Nella versione 1.0 FireFly Hybrid Gold costa 16.900 euro con motorizzazione ibrida benzina di 999 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 51 kW/70 cavalli ed una coppia massima di 92 Nm a 3.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 40 litri. Le emissioni di CO2 sono di 122 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 14,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 163 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.055 kg.

