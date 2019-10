Lancia Ypsilon, debutta la nuova edizione Monogram Lancia Ypsilon viene presentata con un inedito allestimento che gioca sull'abbinamento tra nero e oro. Buono l'equipaggiamento di serie. La gamma motori comprende benzina, Gpl e metano di Giulia Paganoni

2' di lettura

La formula di Ypsilon si aggiorna con una nuova versione speciale. Dopo 34 anni, quasi tre milioni di unità vendute e oltre 30 serie speciali, il simbolo Ypsilon diventa un monogramma. I designer del Centro Stile Lancia, infatti, hanno interpretato la lettera “Y” come un segno grafico inedito, una firma che la impreziosisce rendendo ogni Ypsilon Monogram unica, perché il motivo non si ripete mai secondo lo stesso schema.

Nero e luce dorata: il nuovo mix Lancia

Il nero è interpretato con una nuova luminosità, grazie anche al trattamento lucido utilizzato per evidenziare i dettagli di stile, come il baffo porta logo, l'inserto sulla griglia frontale inferiore, le maniglie delle portiere, le coppe ruota, le calotte degli specchietti e il paraurti posteriore. Per la Ypsilon Monogram è stata selezionata la tonalità chiara del light gold.

Interno ed equipaggiamento

Il Light Gold impreziosisce anche gli interni, caratterizzati dal classico motivo a chevron, spiccando sulle nuove nuance dei fasciami, sulle impunture dei sedili e sul logo del poggiatesta. Sono presenti di serie del sistema audio Dab, il climatizzatore, la radio Uconnect con schermo touch da 5 pollici, volante in pelle, specchietti retrovisori esterni elettrici, sensori di parcheggio posteriori, e fendinebbia.

Gamma motori: benzina, Gpl e metano

La nuova Ypsilon Monogram adotta la trazione anteriore e una gamma motori già rodata su altri allestimenti. L'auto può essere equipaggiata con il motore benzina 1.2 litri Fire Evo II da 69 cv, un propulsore adatto anche ai neopatentati grazie al rapporto potenza/tara inferiore ai 55 kW/tonnellata e alla potenza massima inferiore ai 70 kW. È disponibile anche nella versione con la doppia alimentazione a benzina e Gpl. Completa la gamma l'ecologico 900 cm3 a metano da 70 cv.

Nuova Ypsilon Monogram sarà disponibile in tutti gli showroom Lancia nei weekend dell'19-20 e 26-27 ottobre. Sono disponibili diverse soluzioni di finanziamento e il prezzo parte da un prezzo di 11.300 euro.