Lancia Ypsilon, Delta e Aurelia, ecco quando arriveranno i nuovi modelli 

Sarà potenziata l’offerta per l'acquisto in digitale

L’obiettivo è anche potenziare l’esperienza digitale cheha assunto un’importanza strategica in tema di acquisto. “È un processo che molto spesso non inizia in concessionaria, ma a casa, in ufficio e inizia dallo smartphone, insomma online”, lo spiega così Napolitano. Del resto anche Stellantis punta a spingere sempre più sulle vendite online, ma il marchio Lancia proverà anche in questo caso a anticipare gli altri marchi. “Vogliamo essere un benchmark all’interno di Stellantis nell’uso del digitale, in particolare al di fuori dall’Italia, dove prevediamo che la metà delle vendite saranno realizzate su Internet”. Un'altra svolta storica da vincere per Lancia.

Stile ma anche ecosostenibilità nel futuro di Lancia

Ma l’offerta di Lancia sarà un fiore all’occhiello del gruppo in tema di transizione verso l’elettrico anche nell’impiego di materiali ecosostenibili. Napolitano rivendica questo ruolo esclusivo per il brand Lancia. “Vogliamo essere il marchio di Stellantis con la più alta percentuale di materiali sostenibili. Oltre il 50% delle superfici che si possono toccare sulle nostre auto sarà realizzato con materiali riciclati o in ogni caso ecosostenibili”. Tutto ciò con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di una clientela nuova che dimostra di avere dalla sensibilità molto più marcata per le tematiche ambientali oltre che alle sociali”.