Lancia Ypsilon, incentivi di 2 mila euro con rottamazione

Meno 2 mila euro di sconto, in caso di rottamazione, sul prezzo di acquisto della Lancia Ypsilon. Buona la dotazione di serie già a partire dalla versione Gold, dove non manca lo schermo 7 pollici Touchscreen con Apple CarPlay e Android Auto. Nel dettaglio la Ypsilon 1.0 FireFly Hybrid Gold è lunga 384 cm, larga 168 cm, alta 152 cm con un bagagliaio da 245 a 940 litri. Nella versione 1.0 FireFly Hybrid Gold costa 17.800 euro (promo escluse) con motore ibrido benzina di 999 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 51 kW/70 cavalli ed una coppia massima di 92 Nm a 3.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 40 litri. Le emissioni di CO2 sono di 122 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 14,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 163 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.055 kg.

