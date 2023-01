Lancia Ypsilon: più tecnologia e connettività per la nuova gamma 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Sempre più connessa e più efficiente ma con stile. In attesa della nuova generazione di Ypsilon attesa per il 2024, la piccola di casa Lancia si rinnova introducendo più tecnologia e connettività a bordo.

La nuova gamma Lancia Ypsilon si rinnova per mantenere alto il valore del modello del segmento B che continua a far registrare numeri importanti: nel 2022 in Italia sono state consegnati 40.970 esemplari che la posizionano al secondo posto nella classifica, confermandosi una delle regine del mercato nostrano.

offre di serie alcune dotazioni tecnologiche che semplificano la vita quotidiana, migliorando sensibilmente il piacere di guida e il comfort di bordo rendendola ancora più attuale e contemporanea.

Connettività: nuovo touchscreen da 7 pollici

La connettività della fashion city car si evolve infatti con un touchscreen da 7 pollici dotato dei protocolli Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. È dotata inoltre del nuovo caricatore wireless, posizionato sotto la leva del cambio, che consente di ricaricare il proprio smartphone in totale sicurezza e comfort. E, per la prima volta sul modello, debutta la telecamera posteriore, che agevola le manovre di parcheggio per un'esperienza di guida più rilassata.

Lancia Ypsilon: solo motorizzazioni Mild Hybrid e Gpl

La nuova gamma Ypsilon è equipaggiata esclusivamente con la nota motorizzazione Mild Hybrid che abbina il propulsore 3 cilindri benzina 1.0 litri da 70 cv (51,5 kW) della famiglia Firefly ad un motore elettrico Bsg da 12 Volt e una batteria a ioni di litio. In questo modo, la nuova Ypsilon beneficia di tutti i vantaggi di un veicolo ibrido, in base alle normative locali, tra cui libertà di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato (Ztl), riduzione del costo del parcheggio nei centri cittadini e agevolazioni fiscali.