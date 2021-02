Lancia Ypsilon, restling per la citycar che vende più di tutte le Alfa Romeo e le DS Dieci anni di carriera e non sentirli. La Ypsilon si concede l’ennesimo facelift e si aggiorna nei sistemi di bordo

Lancia Ypsilon 2021, ecco come cambia la citycar

Un leggero restyling per la Ypsilon, quanto basa per svecchiare una vettura che ormai ha dieci anni di carriera alle spalle e continua, tuttavia, a stare in cima alle classifiche di vendita. Lancia ha infatti rinnovato il suo modello (l'unico della gamma che però vende quanto tutte le A lfa Romeo e le DS, per restare nel neo nato gruppo Stellantis. Infatti, nel 2020, in Europa, Lancia ha venduto 43.106 Ypsilon, contro le 32.527 Alfa Romeo (Tonale, Giulia e fine serie di Giulietta) e le 35.590 vetture di DS Automobile con una gamma composta da due modelli: DS3 Crossback e DS7 Crossback, ma sono in arrivo DS4 e DS9 ).



Va detto che le immatricolazioni di Lancia sono per lo più focalizzate sull'Italia (Lancia è mono modello e mono mercato). Con questi numeri, Stellantis potrebbe fare anche una operazione di badge engineering: trasformare in Lancia le DS e dare una prospettiva a un brand, che Sergio Marchionne aveva deciso di far fuori, ma che invece, almeno nel nostro Paese, resiste egregiamente. Tant'è che nel 2020 la Ypsilon è saldamente al secondo posto della classifica di vendita italiana con 43.033 unità

Ma ritorniamo alla Ypsilon Model Year 2021, equipaggiata con i powertrain mild hybrid a 12 Volt introdotti nel 2020.

I lamierati non sono stati modificati (sarebbe stato troppo costoso), ma dal punto di vista stilistico spicca la nuova calandra che, unita ai nuovi fari diurni DRL Led donano alla vettura una nuova espressione frontale, mentre sul lato tecnologico debuttano la nuova radio touchscreen da 7” e le rinnovate motorizzazioni tutte EU6-D Final che consentono minori emissioni e, grazie al nuovo filtro abitacolo EcoChic (di serie su tutta la gamma) in grado di trattenere particolato e allergeni che aiuta a mantenere l'igiene dell'ambiente interno, maggiore attenzione e cura per chi è a bordo.

Nuovo outfit anche per gli interni, che si presentano in due allestimenti (Silver e Gold, per ognuno dei quali sono previsti pacchetti di personalizzazione che raccolgono numerosi accessori, alcuni non disponibili singolarmente) e adottano - altra novità - il Seaqual Yarn, un materiale innovativo e sostenibile che nasce riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo. E per chi non vuole rinunciare all'eleganza dell'Alcantara è dispo-nibile il Pack Gold Plus. La meccanica della Ypsilon non cambia, ma Lancia ha annunciato un rinnovamento della gamma motori.



Oltre al Firefly tre cilindri di 1,0l da 70 CV della Ypsilon Hybrid, la gamma comprende due versioni bi-fuel (1.2 GPL da 69 CV e la bicilindrica a metano di 0,9 litri da 85 CV). Il listino parte da oltre 15mila euro.