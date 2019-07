Lancia Ypsilon da sola vende più di tutte le Alfa Romeo Con 34.771 esemplari, contro i 27.881 di Alfa Romeo, la Ypsilon vende più del Biscione di Simonluca Pini

La Lancia Ypsilon in Europa vende di più dell'intero marchio Alfa Romeo. Nonostante le tante perplessità su questa affermazione, i numeri confermano il successo dell'unico modello di casa Lancia. Nei primi sei mesi del 2019 la Ypsilon è stata immatricolata in Europa in 34.771 esemplari, contro i 27.881 di Alfa Romeo.

Come riportato dai dati pubblicati da Acea, il marchio Lancia è cresciuto del 27.4% rispetto allo stesso periodo del 2018 mentre Alfa è calata del 42.4% con oltre 20.000 immatricolazioni in meno. Nello specifico la tabella riporta la dicitura Lancia/Chrysler ma i modelli del marchio americano non vengono più commercializzati in Europa.

Ypsilon, successo nonostante l'età

Il sorpasso della Ypsilon è ancora più sorprendente considerata l'età dei veicolo, arrivata sul mercato nel 2011. Indipendentemente dagli anni sulle spalle la piccola di casa Lancia continua a conquistare il pubblico, merito di un design che continua a piacere e delle tante serie speciali capaci di conquistare il pubblico come la Black and Noir. Nata per esaltare le linee della carrozzeria, con il contrasto materico del nero (lucido vs opaco), aggiunge dettagli nella nuance Rose Gold. Tra i particolari in questo colore, sul montante risalta il mitico Elefantino dal quale a partire dalla fine degli anni novanta sono nate ben otto serie speciali di Ypsilon.

Il futuro di Alfa Romeo

Il calo di Alfa Romeo è invece preoccupante per il futuro del marchio del Biscione. Giulia e Stelvio non sono riuscite a conquistare la fetta di pubblico sperato e dei tanti modelli annunciati per il futuro l'unica certezza (in attesa di conoscere l'arrivo del modello di serie) è il suv Tonale. Infatti non si hanno più notizie del suv di segmento E, della GTV ibrida e della nascita della nuova 8C a Modena. Proprio nella cittadina emiliana doveva essere costruita la nuova supercar a marchio Alfa ma la produzione, che sarebbe dovuta partire ad inizio 2022, sembrerebbe sia stata cancellata. Il piano annunciato da Marchionne lo scorso giugno prevedeva per Alfa Romeo sette nuova lanci per il 2022 con sei modelli elettrificati. Il dato più ambizioso riguardava i veicoli costruiti annualmente, con 400.000 vetture entro quattro anni dall'annuncio, ma i dati dei primi sei mesi del 2019 smentiscono il trend di crescita ipotizzato.