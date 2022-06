Land Rover Defender 130 a 8 posti: è il più lungo di sempre

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Debutta una nuova versione di Defender, si chiama 130 e si distingue per i suoi 340 mm di carrozzeria aggiuntiva concentrati nella parte posteriore della vettura per un lunghezza complessiva che ora si estende fino 5.358 mm. La silhouette squadrata del Defender ha aiutato i designer di Land Rover per questa soluzione evitando di sembrare eccessiva la lunghezza del terzo modello. Lo spazio extra è destinato sia alla terza fila aggiuntiva e anche ad un'area di stivaggio dietro i 3 sedili in più.

Un colore rosso in più e il tetto panoramico per la terza fila

Con un inconfondibile look di famiglia, la Defender 130 presenta uno sbalzo posteriore più pronunciato, che mantiene il profilo elegante del Defender che è sottolineato anche dalla nuova opzione di colore rosso, esclusivo per la 130 che aggiunge ancor più profondità e sofisticazione al design, mentre tutti i modelli sono dotati di serie di un tetto panoramico, con un secondo tetto sopra la terza fila che è il dettaglio che caratterizza la 130 una versione che va ad affiancarsi alla già disponibili Defender 90 a tre porte e quella 110 fino a cinque posti a bordo.

Loading...

L'accessibilità alla terza fila di sedili è del tipo agevolato

I passeggeri della terza fila possono disporre non solo di sedili riscaldati, ma anche come detto di un proprio tetto apribile. Si potrà inoltre anche aggiungere il climatizzatore quadrizone una garanzia di confort per tutti gli otto occupanti. Senza contare che come nei precedenti modelli Land Rover, la seconda e la terza fila prevedono dei sedili rialzati per migliorare la visibilità. Accedere alla terza fila è facilitato, poiché la seconda fila di sedili scorre e si ripiega in avanti.

La qualità dell'aria garantita dalla Purification Plus

All’interno la qualità dell’aria del nuovo Defender 130 è migliorata grazie al Cabin Air Purification Plus che fa il suo debutto con la versione a 8 posti. È di serie sulla Defender più grande della gamma e impiega la tecnologia nanoeTM X per la riduzione degli allergeni e la rimozione degli agenti patogeni, contribuendo a ridurre significativamente gli odori e i virus. In aggiunta i dispositivi CO2 Management e PM2.5 Cabin Air Filtration non solo monitorando l’aria interna ed esterna, ma la regolano di conseguenza a garanzia della migliore qualità dell’aria.

Due motori diesel e un benzina da 400 cv di potenza

Per la nuova Defender 130 sono previsti due motori diesel di tre litri da 250 e 300 cv a cui si aggiunge un 6 cilindri in linea a benzina da 400 cv. Tutte i motori sono Mild Hybrid oltre che abbinati ad un cambio automatico a 8 rapporti e al Terrain Response che gestire la trazione integrale in base alle difficoltà del terreno. Il benzina da 400 cv fa registrare uno 0-100 kmh in 6,6 secondi. Le unità diesel, invece, offrono sia una maggiore erogazione della coppia, ma anche risposte fluide e consumi davvero unici e uno 0 a 100 kmh di 7,5 secondi per la 300 cv.