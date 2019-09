Land Rover Defender 2020, ecco le prime immagini del nuovo fuoristrada Debutta al Salone di Francoforte. Tre le varianti in arrivo, 90, 110 e 130 a prezzi a partire da 45.000 euro. Lancio nel corso del 2020 di Corrado Canali

Prime immagini sfuggite in rete del nuovo e molto Land Rover Defender che verrà offerto nelle varianti90 a passo corto e 110 a passo medio entrambe in vendita nei prossimi due anni. Nel 2022, verrà poi aggiunta una variante più grande, la 130.

La nuova Defender 90 è anche una macchina molto compatta: è lunga 4.323 m, con la più alta delle tre varianti, a 1.927 m. Stesso passo di 2.587 per tutte le varianti, così come i tre i nuovi Defender hanno l'identica larghezza di 1.999 m.



Tre i motori Defender a benzina e altrettanti diesel in arrivo a cui si aggiunge che il nuovo modello utilizza sospensioni posteriori indipendenti per un migliore confort e un nuovo telaio monoscocca sostituisce il telaio della vettura di oggi. Questo renderà probabilmente il nuovo Defender più rigido, leggero e modulare, consentendo di offrire diverse soluzioni estetiche della di carrozzeria.



Non ci sono notizie definitive sui prezzi, anche se una fonte vicina a JLR ha spiegato che la versione base o Standard della uva Defender 90 avrà un prezzo base di 45.000 euro, suggerendo che le altre versioni avranno un prezzo più elevato tipico delle vettura decisamente premium.

Land Rover ha anche confermato che il nuovo Defender sarà costruito insieme a Discovery nel nuovo sito produttivo inaugurato dal costruttore inglese, in Slovacchia in vista del lancio nel 2020.