Land Rover Defender, come va su strada e fuoristrada la nuova generazione Provata in versione 110 S 2.0D SD4, la nuova Defender mostra ottime doti in fuoristrada e ora anche su asfalto. di Simonluca Pini

La nuova Land Rover Defender è una vettura che divide. Da una parte è stata accolta con giudizi ampiamente positivi per lo stile e per le innovazioni tecniche. Dall'altra ha creato un lungo elenco di polemiche tutte accomunate dalla stessa accusa: non è più la Defender di “una volta” a partire dalla nuova scocca autoportante. Dopo averla vista la prima volta al Salone di Francoforte 2019, ora abbiamo avuto la possibilità di guidare la nuova Land Rover Defender in strada e fuoristrada. Provata nella versione 110 S 2.0D SD4 diesel da 240 cavalli, la vettura è disponibile anche in abbinamento a motorizzazioni benzina mild hybrid e successivamente arriverà anche la versione plug-in hybrid. Commercializzata a partire da 51.400 euro in versione 90 e 55.700 con carrozzeria 110, la nuova Defender a seconda degli allestimenti e delle versioni sarà in grado di sfidare modelli come Jeep Wrangler o fuoristrada premium del calibro della Mercedes Classe G.



Land Rover Defender 2020, dimensioni

La Land Rover Defender non è mai cambiata radicalmente in quasi 70 anni di storia. Dal 1948 al 2016 l'iconica fuoristrada inglese ha mantenuto lo stesso stile e la medesima filosofia costruttiva. Il nuovo fuoristrada inglese rispetta il passato ma non ne è prigioniera, come dichiarato dal Chief Design Officer di Land Rover Gerry McGovern, e dal vivo si ha la stessa impressione. Le dimensioni sono importanti, con una lunghezza di 4.75 metri (che superano i 5 con la ruota di scorta) per la versione 110, un passo di oltre tre metri, una larghezza di quasi 2 metri e un'altezza di 1.96 metri. Se a queste misure si aggiungono le linee squadrate e decise scelte dai designer, si ha il risultato di una fuoristrada capace di attirare l'attenzione e di proporre un design realmente innovativo.

Defender 2020, telaio monoscocca

Il nuovo pianale D7x (x sta per Extreme) è basato su una monoscocca in alluminio e realizza la più rigida struttura mai prodotta da Land Rover. È tre volte più rigida della soluzione tradizionale scocca-telaio, è la base ideali per le sospensioni indipendenti pneumatiche (di serie sul modello provato), e consente di montare le motorizzazioni elettrificazione. Le sospensioni a doppi bracci oscillanti anteriori e le posteriori Integral Link ottimizzano le prestazioni in off-road e garantiscono un'eccellente maneggevolezza, offrendo anche la scelta fra molle elicoidali o pneumatiche.