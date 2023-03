Land Rover Defender: un modello Lego per i 75 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Defender: il modello iconico compie 75 anni

La Defender ha collezionato 75 anni di spedizioni all-terrain ed è immediatamente riconoscibile in tutto il mondo grazie alle sue avventure che spaziano dallo svago agli aiuti umanitari fino al duro lavoro.

Un modello iconico che fa parte di una famiglia suv riconoscibile: dal 1948 Land Rover produce autentici 4x4 che rappresentano la vera "ampiezza di capacità" in tutta la gamma di modelli. Defender, Discovery, Discovery Sport, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar e Range Rover Evoque definiscono ciascuno i settori dei SUV mondiali, con l'80% di questa gamma di modelli esportata in oltre 100 paesi.

Il modello in mattoncini, lungo 32 cm, riflette tutto questo con una gamma di accessori, tra cui un portapacchi da tetto, snorkel, paraurti anteriore con verricello funzionante, corrimano e cassetta degli attrezzi, oltre a piastre di trazione per l'attraversamento di fango e sabbia. Ha anche sterzo e sospensioni funzionanti, porte e cofano apribili e un interno con dettagli basati sulla Defender Classic a grandezza naturale.

Lego e Land Rover: giochi come ispirazione per i costruttori del futuro

La scelta di questa collaborazione deriva dal fatto che il modello Defender è sinonimo di avventura e questo nuovo set Lego cattura perfettamente lo spirito di un'icona automobilistica incomparabile e inarrestabile, condividendo, allo stesso tempo, il lato giocoso del veicolo.

E, per lanciare il set, il gruppo Danese, che nel suo Dna ispira e sviluppa costruttori del futuro attraverso il potere dei giochi, ha posizionato una vera Defender Classic sulle Highlands scozzesi e l'ha utilizzata per ospitare il Lego Store più difficile da raggiungere al mondo. Questa è stata la scena di una sfida fra gli avventurieri Raha Moharrak e Aldo Kane, che hanno gareggiato per stabilire chi fosse il primo a trovare e costruire il nuovo set.