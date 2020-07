Land Rover Defender una tenda ideale per due

E' la soluzione ideale per un viaggio in coppia, visto che accoglie al suo interno due adulti su materassi in cotone full-size, con cuscini, luce Led e retina portaoggetti. La tenda da tetto aperta è lunga 230 mm, è larga 130 e alta 150 mm. E' robusta, facile da usare e realizzata con materiali di qualità testati nelle condizioni meteo anche le più estreme. Si aggiunge agli oltre 170 accessori disponibili per la Defender ed è compatibile col portapacchi Expedition e i corrimano con l'Adventure Pack. Costa circa 3.000 euro e la si può ordinare direttamente alla Autohome o rivolgendosi ai concessionari di Land Rover.