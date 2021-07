Land Rover Defender con V8 di 5.000 cc da 525 cv

Sul mercato da meno di un anno, la Land Rover Defender si è fatta particolarmente apprezzare perché è in grado di abbinare un confort da suv su strada con le doti di una vera fuoristrada. La casa inglese dopo aver annunciato la versione ibrida plug-in P400e, ha presentato anche la Defender più “cattiva” in assoluto, equipaggiata col V8 della Range Rover. Il motore a benzina è dotato di compressore volumetrico e associato a un cambio automatico a 8 rapporti, è un 5.000 cc che eroga fino a 525 cv, con 625 Nm di coppia. Numeri in grado di spingerla da 0 a 100 kmh in 5,2 secondi e di farle raggiungere una velocità massima di 240 kmh. I prezzi, in Inghilterra, partono dall'equivalente di 113.000 euro per la versione 90 con passo corto, fino ad arrivare a 117.000 euro per la variante 110 a passo lungo. La Defender V8 è disponibile con i due diversi allestimenti, Carpathian Edition e XS Edition, abbinabili sia alla versione 90, che alla 110. La cura Land Rover alla Defender col V8 è anche estetica.

