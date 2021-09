Land Rover Defender V8 Bond Edition, ecco la versione ispirata all’Agente 007

1' di lettura

Land Rover lancia il nuovo Defender V8 Bond Edition che viene proposto come una versione limitata a soli 300 esemplari in tutto il mondo, disponibili sia per la variante 90 a tre porte sia per la 110 a cinque porte.

Anche questa “Limited Edition” si basa sul modello Defender più potente attualmente in circolazione, da cui eredita i 518 CV del potente V8 5,0 litri e che gli consentono di fare da 0 a 100 km/h in appena 4,9 secondi. Le novità principali sono relegate all'aspetto estetico e sono appunto i dettagli che rendono speciale questa edizione, unica, e che, da come si evince dal nome del modello, rispecchiano alcune caratteristiche del modello utilizzato nel 25° film della saga di James Bond “No Time To Die” che si potrà vedere al cinema dal 30 settembre.

007 © 1962 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. 007 is a trademark of Danjaq, LLC. All Rights Reserved

Si notano subito i cerchi neri da 22 pollici con pinze blu, ed integra il badge “Defender 007” sul retro e la scritta “007” si ottiene “007” per le luci di illuminazione sottoporta. L’interno presenta la stessa targa speciale vista all’esterno e un’animazione di avvio a tema Bond sullo schermo Land Rover Defender V8 Bond Edition è già disponibile per le ordinazioni con prezzi a partire da 137.700 Euro



Loading...