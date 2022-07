Landi Renzo, aumento per accelerare il passo nella diversificazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Via libera della Consob al prospetto dell’aumento di capitale da poco meno di 60 milioni approvato dall’assemblea di Landi Renzo a fine aprile. L’operazione da 59,6 milioni partirà lunedì 18 luglio, in un momento non favorevole per i mercati, e terminerà il 4 agosto con l’emissione di 112,5 milioni di nuove azioni a 0,53 euro per azione, con uno sconto sul Terp (prezzo teorico ex diritto) di circa il 16%. Via libera della Consob al prospetto dell’aumento di capitale da poco meno di 60 milioni approvato...