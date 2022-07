Landi Renzo giù in Borsa, parte l'aumento di capitale da 59,6 milioni

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 lug - Arrivano i dettagli dell'aumento di capitale da poco meno di 60 mln di euro per Landi Renzo e il titolo soffre in Borsa. Le azioni della società che produce impianti a gas auto gpl e metano sono tra le peggiori del listino milanese con un calo di oltre il 10%. L'operazione da 59,6 mln partirà lunedì 18 luglio e terminerà il 4 agosto con l'emissione di 112,5 mln di nuove azioni a 0,53 euro per azione, con uno sconto sul Terp (prezzo teorico ex diritto) di circa il 16%.

Green by Definition (azionista di maggioranza di Landi Renzo per effetto del conferimento in natura effettuato in suo favore dalle holding della famiglia Landi Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. della intera partecipazione da queste ultime detenuta in Landi Renzo) garantisce fino a 50 mln di euro (a fronte di una quota parte di circa 35,2 mln, precisano gli analisti di Equita) di cui 31,9 mln per cassa e 18,1 mln .in crediti finanziari vantati verso Landi Renzo. Itaca Equity Holding (di cui Tamburi Inv Partners è il principale azionista) sottoscriverà un aumento di capitale riservato in Gbd Green by Definition per massimi 39,4 mln e minimi 35,2 mln. L'aumento, ricordano gli analisti di Equita, ha come scopo quello di rafforzare la struttura finanziaria e consentire di cogliere opportunità di crescita sia nel segmento Green Transportation che nel Clean Tech Solutions con focus su idrogeno e biometano.